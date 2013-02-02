Стиль, лого, сайт для компании

Требуется фирменный стиль, листовка,буклет и каталог проектов и создать слайд шоу для видеорекламы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать фирменный стиль, лого, дизайн сайта (+верстка) и визитки компании. Так же после удачного завершения задания хотелось бы постоянного сотрудничества с исполнителем (не большие макеты, баннеры и другая разная мелочь).
Требуется человек с креативом, умеющий рисовать (растр, вектор) и верстать (HTML + CSS).
Итак, подробно о задании:
1. Для начала нужна идея стиля компании. Описание компании будет выслано выбранному исполнителю.
2. Нужно разработать лого компании. Для сайта и для визиток.
3. Разработать дизайн простого сайта. Главная страница (одна) + шапка и шаблон (один) второстепенных страниц. Перевести дизайн в HTML.
4. Создать шаблон визиток (обычная, простая, читаемая визитка), но с изюминкой :-)
Выбирать исполнителя буду по портфолио (логотипы, дизайн + верстка), отзывам, цене.
Жду предложений (без цены сразу говорю нет, если нужно уточнить детали - пишите в личку). Всем удачи!
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