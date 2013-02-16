Визитка + бланк

$50
Фирменный стильЗавершен29 заявок239 просмотров
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Нужно нарисовать визитку + бланк. Простое задание, оставляйте заявку, указывайте цену, пришлю детальное ТЗ. Срок исполнения 1-2 дня максимум.

11 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
$30
1 день
Очень очень очень доволен сотрудничеством с Екатериной! Работа выполнена лучше чем ожидал, плюс Екатерина сдеала больше, чем было изначально в задании. Всем советую!
Сергей замечательный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение, моментальная оплата. Рекомендую всем)
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