Задание на разработку бумажного комм. предложения от фирмы Икс. ТРЕБОВАНИЯ. 3 листа А4 (на первом листе название компании, общие слова о профессиональном сервисе доставки, сути предложения и т.д.). ...
Создание дизайна прайс-листа
Задание:
• Необходимо создать уникальный прайс-лист с учётом уже имеющихся наработок (логотип, шрифт, фирменные цвета, стиль оформления и т.д.).
• Прайс должен быть привлекательным, но при этом содержать все атрибуты, обязательные для подобного рода документов.
• Документ должен хорошо выглядеть как на экране, так и при черно-белой печати. Минимальный размер документа – 2 страницы.
• Конечный результат должен быть реализован в файле .docx, т.к. он будет использоваться сотрудниками компании для подготовки других прайс-листов.
От исполнителя требуется:
• Наличие портфолио;
• Желательно примеры работ по разработке фирменной документации.
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