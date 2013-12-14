Создание дизайна прайс-листа

Задание:

• Необходимо создать уникальный прайс-лист с учётом уже имеющихся наработок (логотип, шрифт, фирменные цвета, стиль оформления и т.д.).

• Прайс должен быть привлекательным, но при этом содержать все атрибуты, обязательные для подобного рода документов.

• Документ должен хорошо выглядеть как на экране, так и при черно-белой печати. Минимальный размер документа – 2 страницы.

• Конечный результат должен быть реализован в файле .docx, т.к. он будет использоваться сотрудниками компании для подготовки других прайс-листов.

От исполнителя требуется:

• Наличие портфолио;

• Желательно примеры работ по разработке фирменной документации.