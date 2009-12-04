Создание стиля телепередачи

Призовой фонд: 270$ (1 место), по 30$ (2 и 3 место) Срок подачи: до 28.12.2009 (итоги будут в январе 2010г) Приветствуется креатив в идеях, практичность в исполнении, ответственность в действиях и словах. Подробности, требования, контакты, логотип компании ...
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Требуется талантливый дизайнер для создания фирменного стиля телепередачи. Стиль - компьютерная игра. Нужны иконки (бонусы, энергия, счет и т.п.), менюшки и т.п.
Возможно эта работа покажется простой для разработчиков дизайна компьютерных игр.
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