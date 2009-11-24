Создание фирменного стиля компании.

$100
Фирменный стильЗакрыт12 заявок513 просмотров
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#1$

Нужно:

1. Логотип

2. Шаблон визитки

3. Шаблон презентации Power Point

4. Шаблон буклета

5. Шаблон фирменного бланка.

Тематика автомобильная, но в шаблонах не обязательно применение автомобильной тематики. Должно быть сделано стильно в европейском стандарте. Название компании "Компания "Авто Взгляд".

14 лет назад
autolook
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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