Фирстиль, простой брендбук компании

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Создать фирстиль-брендбук для компании (лого, визитка, фирм. бланк, конверт). Название "Успех", слоган "Успех для Вас". Направления деятельности компании: консалтинг, бизнесконсультирование, юридическая помощь бизнесу, аутсорсинг бизнеса и помощь в управлении, IT услуги, кадровый консалтинг, помощь во взыскании платежей, оценка бизнеса и платежеспособности контрагентов, безопасность ведения бизнеса.

Фон белый, основной цвет - темный оттенок красного (что-то подобное цвета у МТС). Ничего сверхфеноминального придумывать не нужно, максимально просто и стильно.

Суть логотипа и фирстиля выразить мысль что "компания принесет успех и процветание вам и вашему бизнесу"

Оплата за лучшее предложение (набросок) 10$ + за доработку этому исполнителю 20$ + отзыв само собой.