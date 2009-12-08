Фирстиль, простой брендбук компании

$30
Фирменный стильЗавершен6 заявок653 просмотра
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#1$

Создать фирстиль-брендбук для компании (лого, визитка, фирм. бланк, конверт). Название "Успех", слоган "Успех для Вас". Направления деятельности компании: консалтинг, бизнесконсультирование, юридическая помощь бизнесу, аутсорсинг бизнеса и помощь в управлении, IT услуги, кадровый консалтинг, помощь во взыскании платежей, оценка бизнеса и платежеспособности контрагентов, безопасность ведения бизнеса.

Фон белый, основной цвет - темный оттенок красного (что-то подобное цвета у МТС). Ничего сверхфеноминального придумывать не нужно, максимально просто и стильно.

Суть логотипа и фирстиля выразить мысль что "компания принесет успех и процветание вам и вашему бизнесу"

Оплата за лучшее предложение (набросок) 10$ + за доработку этому исполнителю 20$ + отзыв само собой.

14 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)
Победитель конкурса
ashagst
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
Сверхоперативно и на высоте пофессионализма выполнила работу, хотя это был и конкурс за символическую плату, но даже в такой ситуации она предоставила набросок полного бренд-бука с максимальным качеством, реализовав все так, как ее и просили- попадание 100%! Дальнейшее сотрудничество будет обязательно.
Всё чётко, быстро, понятно, своевременно. Мои самые лучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
ashagst
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
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