Создание фирменного стиля для remont-ck.ru

Дизайн визитки. Сроки 2 дня. Предоплаты нет, сразу по факту. Визитка 2 стороны. полноцвет. Если есть свой бриф - давайте сразу ссылку или на почту [email protected], нам будет удобнее сразу заполнить именно ваш бриф. Озвучивайте сразу цену.
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Сколько стоит создание фирменного стиля для компании по ремонту...
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