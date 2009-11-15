Создание фирменного стиля для remont-ck.ru

____ ИНФО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, но в конкурс не добавлен проект закрывается в чт.- 19 ноября все работы принимаются до утра 19,11,2009 если вы хотите учавствовать и успеваете по срокам - пишите мне в личку ____ Нужны лого, ...