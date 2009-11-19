Проект комплексного диза для предприятия

Проект комплексного дизайна для торгового предприятия "vergo"

Работа включает в себя:

1. Создание фирменного стиля

Необходимо создать фирменный стиль для компании специализирующейся на торговле оливками из Греции. Как вариант предложено оформление похожее на упаковку от vip west (фото в приложении) Имеются фото аналогичные предоставленным, но нужно сменить подложку и отрисовать немного по другому. Также возможны варианты.

2. Создание этикетки на продукт на основе созданного фирменного стиля создается этикетка на банки различных форматов. Также по аналогу с vip west. Размеры будут предоставлены позже. Выходной формат- cdr (ai)

3. Создание template страницы сайта и верстка его под формат joomla