Фирменный стиль. Для компании.

$100
Фирменный стильЗавершен13 заявок278 просмотров
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Необходим фирменный стиль.

Что я жду от исполнителя:

Это отсутствие предоплаты

Быстрое начало - день два обсуждаем логотип, после чего изготавливается фирменный стиль.

НУжен нам стандартный набор:

логотип, печать, визитки, Бланки А4, конверты, пака уголок, СD, ручки.

Перечень исчерпывающий и дополняться не будет.

Пожелания:

Цвета использовать похожие на цвета http://psbank.ru/

Стиль строгий, без завитушек

Логотип связан с названием (Текно-медикал)

Оплата возможна практически любым способом: вебмания, яндекс деньги, безнал, нал

14 лет назад
neboskreb
29 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
blakdelfin
41 годМолдова
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Постоянно на связи. Всё устроило. Работа принята. Рекомендуем.
Все четко и ясно, работу сдал, денежку получил. Рекомендую!
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