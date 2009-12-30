Дизайн визитки. Сроки 2 дня. Предоплаты нет, сразу по факту. Визитка 2 стороны. полноцвет. Если есть свой бриф - давайте сразу ссылку или на почту [email protected], нам будет удобнее сразу заполнить именно ваш бриф. Озвучивайте сразу цену.
Логотип и фирменный стиль металлоторговой компании
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Требуется с нуля разработать логотип и фирменный стиль компании по продаже метизной продукции. Название компании ООО "МагМетГрупп". Своего сайта нет. Деятельность и каталог продукции вы можете посмотреть на на следующем сайте http://www.metallsbyt.ru/
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