Логотип и фирменный стиль металлоторговой компании

Пожалуйста. Не делайте необдуманых предложений. Бюджет БОЛЕЕ 100 долларов не рассматривается. Все предложения больше 100 долларов будут удаляться. Звиняйте... Необходим фирменный стиль. Что я жду от исполнителя: Это отсутствие предоплаты Быстрое начало - день два обсуждаем логотип, после чего изготавливается фирменный ...