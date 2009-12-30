Логотип и фирменный стиль металлоторговой компании

$300
Фирменный стильЗавершен31 заявка3153 просмотра
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#1$

Требуется с нуля разработать логотип и фирменный стиль компании по продаже метизной продукции. Название компании ООО "МагМетГрупп". Своего сайта нет. Деятельность и каталог продукции вы можете посмотреть на на следующем сайте http://www.metallsbyt.ru/

14 лет назад
niaz
Нияз 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
Исполнитель очень ответственный. Работу выполнил в срок. Все пожелания учел. Буду сотрудничать и дальше.
Отзывчевый и общительный заказчик. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Работодателем остался доволен на 100%.
Заявки фрилансеров
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
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