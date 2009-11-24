Нужен фирменный стиль

# 1 — $

Нужно разработать фирменный стиль: логотип, определение корпоративных цветов, разработка макетов визиток и пр.

Было бы отлично разработать в этом же стиле и сайт, но если с сайтом проблема - не беда, сайт будем делать отдельно.

И так, стиль мне нужен деловой но изящный. Компания занимается юридическими переводами, это одна из лучших компаний, я сказала бы лучшая в этой сфере - соответственно и стиль должен быть деоовой и презентабельный.

Уважаемые фрилансеры, жду предложений.