Требуется разработка графического оформления

Фирменный стильЗавершен9 заявок188 просмотров
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  • Оформление для вайтпейпер
  • Создание концепт-артов
  • Доработка концепта дизайна сайта
  • Доработка логотипа
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5 лет назад
guest_15391458522588
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$120
4 дня
Работу выполнил качественно и в срок. Предоставлял промежуточные варианты. Рекомендую
Отличный заказчик, буду рад новой работе.