Требуется разработка графического оформления

Необходимо в короткие сроки разработать дипломы победителей интеллектуального конкурса. Формат: А3, готовый к печати Количество: в идеале 3, но будет и 1го достаточно Язык: Ру Цветовая гамма: полностью свободно. Логотип без привязки к цвету, так что можно предлагать, что ...