Необходимо произвести качественную фотосъемку товаров для интернет-магазина "mr.Сумкин" sumki.ru (кожгалатнтерея, сумки , портфели, чемоданы, молодежные сумки...). Всего товаров около 30 (примерно 5 фото на каждую сумку). Съемка может происходить на любой территории и за ...
Девушка в украинском костюме
Здравствуйте. Требуется фотография девушки в украинском национальном костюме. Фотография должна соответствовать слогану “Welcome to Ukraine”. Фотографии где кадром обрезаны части тела не принимаются. Можно только до пояса.
Пример костюма:
http://www.flickr.com/photos/wiesio/2253144911/
Возможны варианты супер качественной 3д модели.
Или предложения из фотобанков, в таком случае от меня отзыв и символическая плата.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Фотосъемка6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
В приложении фото, которое необходимо обработать, привести цвета в порядок, вобщем обработать. Таких фотографий 20 штук, с каждой из них нужно провести работу. От вас, если есть в портфолио фотографии типа "было, стало", ...Завершен17 лет назад
День добрый. Требуется обработать две фотографии (лицо человека) к размещению на сайте (убрать фон, облагородить, но так, чтобы сохранилась естественность, и не было кукольности). Указывайте сроки - цены -примеры работ. ПРИВАТ игнорируется:)Фотосъемка2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $150
Необходимо приехать в салон со штативом, светом по возможности и с камерой 2. Составить композицию из нескольких пар обуви 3. снять 5-10 снимков 4. отдать джипеги и уехать ...Завершен17 лет назад
- $33
Только для фрилансеров из Волгограда! Итак: в городе есть 11 ювелирных магазинов "585". Надо пройтись по их окрестностям и сфотографировать рядом находящуюся наружку. Причем сфоткать так, как в приложении - чтобы в ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, ...Завершен17 лет назад
Требуется: 1) Требуется заполнить интернет-магазин фотографиями товара (примерно 50 - 70 фотографий) (управляется через CMS) простя и удобная система управления сайтом добавление фото работает через добавить обзор ...Фотосъемка15 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно красиво сделать фото!! Отделить от основного фона возможно! Впринципе надо сделать красиво, оригинально!! Украсить, дорисовать что-то! Пожалуйста помогите!Завершен17 лет назад
Необходим квалифицированный фотограф для обработки фотографий для выпускного альбома.Фотосъемка37 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Хотел бы сделать несколько деловых фотографий для резюме http://manager-it.narod.ru/ Предполагаю, что нужна фотка "в профиль" и "за работой". Ума не приложу сколько стоят такие услуги... Кто может помочь? Назовите цену и куда ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт17 лет назад