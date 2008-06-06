Требуется обработка фотографий на постоянной основе. Выберу несколько исполнителей, чтобы всегда были на подхвате. Периодичность - примерно раз в месяц. Количество - от 1 до 10 фото за раз. Суть обработки - обтравка, коррекция баланса ...
Обработать портрет
Есть вот такой портрет, в формате джепег надо его обработать.
http://static.diary.ru/userdir/3/0/4/4/304406/31235756.jpg
1) слегка придать женственности
2) сделать фас
3) сделать цвет(какой укажу в дальнейшем).
Оплата достойная по результату.
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