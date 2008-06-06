Обработать портрет

Требуется обработка фотографий на постоянной основе. Выберу несколько исполнителей, чтобы всегда были на подхвате. Периодичность - примерно раз в месяц. Количество - от 1 до 10 фото за раз. Суть обработки - обтравка, коррекция баланса ...