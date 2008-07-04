Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен31 заявка721 просмотр

Требуется обработка фотографий на постоянной основе. Выберу несколько исполнителей, чтобы всегда были на подхвате. Периодичность - примерно раз в месяц. Количество - от 1 до 10 фото за раз. Суть обработки - обтравка, коррекция баланса белого, цвета, если требуется. Указывайте цену из расчета на 1 фотографию.

17 лет назад
Ferr
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранные исполнители

vicnaum
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Рекомендую как профессионала, быстро и качественно выполняющего обработку фотографий любой сложности. Оценка максимальная!
iAck
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
Рекомендую! Объемный заказ по обработке фото был выполнен во время и без нареканий.
Сразу после исполнения работы была произведена оплата. Все грамотно, рекмомендую.

Заявки фрилансеров

vicnaum
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
iAck
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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