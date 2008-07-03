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Завершен24 заявки499 просмотров

Изменить шрифт текста в 2-х фотографиях сделать надпись "sonax " и "nano-pro" чуть меньше чем основной шрифт.

17 лет назад
sergeyy
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sm-ART
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$10
Сделал всё быстрос первого раза,без переделок ,работой доволен!
Четкая постановка задачи, всегда на связи в ICQ. Оплачено полностью и быстро. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sm-ART
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
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