Требуется сделать набор фотографий-коллажей

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт14 заявок366 просмотров

Требуется сделать набор фотографий-коллажы, для отображения ключевых разделов (категорий) товаров:

1. Раздел Электротовары - телевизор, фотоаппарат, сотовый (iPhone)

1.1 Раздел Аудио-видео техника - Телевизор (другой), iPod, колонки

1.2 Раздел Кухонная техника - Плита, холодильник, кофеварка

1.3 Раздел фото - Фотоаппарат, видео камера, карта памяти

1.4 Раздел "связь" - радио телефон, сотовый телефон, GPS навигатор (не КПК)

1.5 Раздел "для дома" - стиральная машина, пылесос

1.6 Раздел ТВ Игры - приставка PlayStation 3 + пулт, Игра (обложка)

1.7 Раздел климатические системы - кондиционер, обогреватель

1.8 Раздел "уход за человеком" - Бритва (Phillips - Arcitec), фен

1.9 Раздел техника для оффиса - копировальная машина, диктофон

1.10 Раздел "Аксессуары" - пульт, кабель, переходник

Набор товаров может варироваться, главное чтоб товары отображали разнообразность раздела.

Фотографии без рамок, на белом, с легким отражением.

Таким образом требуется получить 11 фотографий jpeg размером 100x75 пикселей (высота, ширина) + исходники Photoshop более высокого качества.

Перед сотрудничеством требуется тестовый коллаж для подтвержение качества работы.

P.S Картинок нет, требуется подобрать самому.

Работы много это только одна категория электроники, следующие задание будут аналогичные с другими типами категорий.

17 лет назад
igor_gold
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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