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Сферические панорамы и виртуальные туры
Срочно требуется фотограф в Санкт-Петербурге, с опытом создания сферических панорам и виртуальных туров. Для сотрудничества на постоянной основе. Готовые панорамы должны сдаваться одним файлов swf и не требовать загрузки специальных плагинов. Просьба оставлять свой телефон или звонить 8 (952) 224-38-60
Заявки фрилансеров
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