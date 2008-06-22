Создать коллаж из фотографий

Требуться сделать 2 типа колажей из фотографий в светлых тонах с отражением внизу.

Пример:

http://images.apple.com/iphone

http://images.apple.com/iphone/home/images/promo_mobileme_image20080609.png

http://images.apple.com/iphone/home/images/promo_tour_image20080609.png

1. Колаж из фотографий который представляет категорию продуктов.

В колаже может быть сотовый телефон(iPhone), фотоаппарат, телевизор, холодильник.

2. Колаж из фотографий который представляет категорию бизнесов - типа золотых страниц где можно найти людей разных профессий.

В колаже может быть какой нибудь рабочий в каске, бизнесмен в галстуке и другие. Варианты и идеи открыты, до 4-5 человек.

Рамер фотографии не должен привышать ширины: 240, высоты 115 (240x115)

Фотография должна быть на светлом фоне, с отражением внизу и хорошим качеством.