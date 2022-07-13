Ищется специалист для фотосъемки и видеосъемки товаров для размещения на маркетплейсах в Москве. Опыт работы с параметрами и особенностями площадок является обязательным. Наличие собственной студии будет преимуществом. Если студии нет, пожалуйста, укажите, как вы планируете организовать съемку.