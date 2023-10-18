Сделать фотографию на природе

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, мне нужна фотоссесия на природе

месяц назад
LauraBel
Лаура 
34 годаФинляндия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Сфотографировать товар и качественно обработать фотографии

    Товар: кабель с текстильной оплёткой. https://www.google.com/search?sca_esv=579077719&amp;sxsrf=AM9HkKlKSEFADR5MbmquE84t0juYa9pZ9A:1698996286842&amp;q=textilkabel&amp;tbm=isch&amp;source=lnms&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj9i5uxpqeCAxVPX0EAHdZ9AsIQ0pQJegQIEBAB&amp;biw=1745&amp;bih=846&amp;dpr=1.1 Количество цветов 15 По 2 фотогафии на цвет. Количество пикселей и правильное освещение при фотографировании очень важно. Цвет на фотографии должен совпадать с оригиналом. Размер ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • Квітка , книжка та дівчина

    $550

    Потрібні якісні фото, де дівчина з книжкою та квіткою за столом. Є певні ідеї, хочу мати такі колекції. Дівчина може сама себе зняти вдома, в тихій локації. Або якщо є оператор, також можливо організувати якісний ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрытнет даты

  • Книжка, цветок

    $750

    Здравствуйте. Необходимы оператор и девушка для съёмки. Необходимо иметь книжку любую и розу или один цветок. Съёмка может проходить на студии или в домашней локации. Видео, фото будут размещаться на стоковой платформе - шаттерсток

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Знятись в вiдеоролику та озвучити його

    $135

    Доброго дня, необхіден актор який готовий знятись у відео, стиль відео , фейк викритя, повне тз та сценарій дам після угоди ( посилання на приклад - https://drive.google.com/file/d/1Ef5Cw9VcBH0ItFwfy6N9LwGzrkga6GO3/view?usp=sharing )

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео-контент для Tiktok/Reels - видео белья на манекене

    $400

    Ищем креативного человека, который разбирается в трендах Нужно снять 40 видео Подробнее: Товар: портупеи, белье, чулки, перчатки и тд 1. Генерировать идеи для видео-съемки товара на манекенах 2. Формировать образы (луки) ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужна небольшая фотосесия + подобрать 4 модели мужчины

    $150

    Нужна небольшая фотосесия на фоне нашего брендового банера, в наших брендовых футболках подобрать 4 модели мужчины 25-45 локацию выбираете Вы, учитывая наши пожелания Все займет не больше часа!

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад