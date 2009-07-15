Съемка футбольного турнира

Необходим фотограф для съемки футбольного турнира, который будет проходить 12 июля на стадионе им.Федотова. А также еще на 2 мероприятия - пресс-конференция (дата уточняется, ориентировочно (9 июля) и afterparty вечером в день турнира.

Опыт репортажной съемки.

Оплата 500 руб\час.