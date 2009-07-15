Мне нужен фотограф, проживающий в Киеве. Отвечайте, пожалуйста попунктно. Вы делаете профессиональное портфолио? Если да, то сколько стоит сделать портфолио на 4 образа ? Что входит в стоимость? ...
Съемка футбольного турнира
Необходим фотограф для съемки футбольного турнира, который будет проходить 12 июля на стадионе им.Федотова. А также еще на 2 мероприятия - пресс-конференция (дата уточняется, ориентировочно (9 июля) и afterparty вечером в день турнира.
Опыт репортажной съемки.
Оплата 500 руб\час.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Фотосъемка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо профессионально сфотографировать и обработать изделия из серебра: 4 цепи, 15 крестов и 24 кольца. Сделать надо как можно дешевле. Образец (страница реального каталога) прилагается.Фотосъемка17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Интересует фотоотчет с «Car&Tuning Show» которое будет проходить с 20.06 по 21.06 на набережной Ялты. В отчете д.б. около 50 обработанных фотографий.Фотосъемка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем привет! Нужен свадебный фотограф на 21 или 22 августа (дата уточняется). От вас - условия, стоимость, примеры работ (именно свадеьное фото!). Можно в проект или в личку. По возможности, ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо снять и обработать снимки: -часы наручные в 2-х ракурсах; -брелоки в 1-м ракурсе; -сумки, портфели в 2-х ракурсах; -ручки в 1-м ракурсе. Количество предметов для съемки 300-500. ...Фотосъемка36 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо подготовить к печати каталог продукции 120 полос, но сначала необходимо произвести съемку фотографий ( 300 шт) необходимо профессиональный фотограф ( предметник), также должна быть фотостудия, с возможностью моментального вывода на компютер. После съемки ...Фотосъемка9 заявокЗакрыт16 лет назад
http://nicepay.org.ua/ Нужны качественные фотографии(для дальнейшей обработки) людей одетых по тематике проекта, в указанных позах, желательно по несколько снимков на каждую позу(возможно будет расскадровка ). Будет плюс, если есть фантазия у вас ...Фотосъемка6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен фотограф на свадьбу. Свадьба будет 11 июля. Примерное время около 8 часов. Так же требуется съемка видео. Для связи можно использовать почту [email protected] МОСКВАФотосъемка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Вообщем работа такого плана. Мне нужны фотографии около 30 штук. Найдете ли Вы их или сделаете на фотошопе - мне все-равно.Но лучше оригинальные. Фотографии нужны качественные,на тему ожирения. Причем,чем явнее будет выражен жир в ...Фотосъемка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен фотограф для съемки ночных вечеринок в клубе на Невском. Опыт съемки в помещении, хорошая камера, вспышка и т.п. Фотографии нужно будет записать на болванку. Оплата при передаче фотографий. Работа 22 мая с 00.00 до ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт16 лет назад