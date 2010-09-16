Съемка молодоженов в Киеве

Свадьба состоится 6 ноября в г. Киеве. Нужен фотограф с опытом свадебной съемки на этот день. Необходима съемка молодоженов в памятных местах и в кафе, где состоится как празднование свадьбы, так и церемония бракосочетания. Обработка и печать фото не требуется — только фотосъемка. Пишите свои расценки.