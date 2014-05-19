Адаптивная верстка

Нужно внести изменения в дизайне в адаптивную (все моб. устройства, мобильная версия такая же) верстку главной страницы, в основном нужно подправить верстку которая уже есть+ сделать выпадающее меню. Смотрите файлы джепег то что надо сделать и ссылку на то что уже есть. Интересует сроки за которые вы можете это сделать . Оплата 15 у.е

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http://ve-ro.com/layout/index.html