Адаптивная верстка

Ищем веб-мастера ТОЛЬКО из КИЕВА!!! Оплата будет налом. Будут с вами встречи и обсуждения будущего сайта. Нужно сверстать всё и запустить на хостинге Мирохоста. Домен уже куплен. Дизайна сайта пока нет. Но я нарисую. Мне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести изменения в дизайне в адаптивную (все моб. устройства, мобильная версия такая же) верстку главной страницы, в основном нужно подправить верстку которая уже есть+ сделать выпадающее меню. Смотрите файлы джепег то что надо сделать и ссылку на то что уже есть. Интересует сроки за которые вы можете это сделать . Оплата 15 у.е
Только для специалистов из Украины
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