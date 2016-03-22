Добрый день. http://free-act.ru/ - надо скопировать сайт. 1. Я меняю логотип 2. Остальной функционал без изменений (в основном) 3. Изменение 1: отзывы дублируем под каждый новострой 4. Изменение ...
Адаптивный дизайн сайта
Создать адаптивный дизайн сайта для мобильных устройств для сайта http://vesnasad.ru/
Заявки фрилансеров
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