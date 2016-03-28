Для крупного B2B интернет-магазина программного обеспечения требуется настроить комплексную систему email-коммуникаций и создать программу лояльности для B2B клиентов (база с 20 000 адресами). Если вы заинтересованы в проекте, пожалуйста, отправьте письмо на ...
Добавить информацию на лендинг
Добрый день.
Требуется добавить информацию на лендинг judo42.ru
1. Заменить фото тренеров, а также информацию о них
2. Добавить судью под фотографиями тренеров
3. Добавить видео (залито на youtube)
4. Кнопки записаться к тренеру заменить на "посмотреть расписание". Расписание выводить в всплывающем окне в виде таблицы, прикрепить вордовский файл с расписанием и ссылкой для скачивания. разместить форму обратной связи для консультации.
Выбранный исполнитель
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