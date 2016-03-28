Добавить информацию на лендинг

Требуется сверстать письмо в html.Насколько я понимаю, для нормального его отображения в разных почтовиках требуется табличная верстка.Прикрепляю рисунок, как письмо должно выглядеть (только рисунок очень широкий, ширина файла должны быть 730 px).Надо, что бы в ...