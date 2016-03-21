Настроить комплексную email-коммуникацию с B2B клиентами

Для крупного B2B интернет-магазина программного обеспечения требуется настроить комплексную систему email-коммуникаций и создать программу лояльности для B2B клиентов (база с 20 000 адресами).

Если вы заинтересованы в проекте, пожалуйста, отправьте письмо на email (контакт в профиле) с пометкой "Weblancer Email-коммуникация" и ответами на вопросы:

1) Опишите максимально подробно реализованные вами схожие email-проекты и программы лояльности (особенно B2B). Какие ставились цели, в чем возникли проблемы, каких результатов удалось добиться?

2) Сделайте скриншоты (или приложите примеры) ваших лучших email-писем. Почему вы считаете их лучшими?

3) Какая доп.информация вам потребуется, чтобы сделать конкретное предложение по срокам, этапам и ресурсам для выполнения проекта. Задайте конкретные вопросы.

4) Какая почасовая ставка в рублях вас устроит для работы над этим проектом? Оплата проекта и доработок будет осуществляться по затраченным часам и согласованной почасовой ставке.