Верстка лендинга. Только Украина

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  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка288 просмотров

Задача - сверстать лендинг, макет прикрепляю. На макете видно, что часть элементов будет реализована с помощью скриптов: горизонтальный слайдер и вертикальный аккордеон.

Лендинг будет адаптивный (по некоторым моментам нужно будет посоветоваться с Исполнителем).

В заявке просьба писать стоимость и сроки, а также примеры ваших работ по верстке.

9 лет назад
teryoll
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$40
4 дня
Егор отлично справился. Коммуникабельный, приятно было сотрудничать
Прекрасный заказчик. Все на высшем уровне, рекомендую.

Заявки фрилансеров

bIropka
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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