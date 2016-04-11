Верстка лендинга. Только Украина

Задача - сверстать лендинг, макет прикрепляю. На макете видно, что часть элементов будет реализована с помощью скриптов: горизонтальный слайдер и вертикальный аккордеон.

Лендинг будет адаптивный (по некоторым моментам нужно будет посоветоваться с Исполнителем).

В заявке просьба писать стоимость и сроки, а также примеры ваших работ по верстке.