Cкопировать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки143 просмотра

Добрый день.

http://free-act.ru/ - надо скопировать сайт.

1. Я меняю логотип

2. Остальной функционал без изменений (в основном)

3. Изменение 1: отзывы дублируем под каждый новострой

4. Изменение 2: отзывы о застройщике - также дублируем

Надо настроить шаблон на нашем хостинге.

Жду предложений цены и сроков.

Отдаю предпочтение, фрилансерам с Украины

WordPress
9 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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