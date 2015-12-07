Доработка элементов сайта

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка95 просмотров
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Задачи:

Редизайн шапки сайта и доработка элементов страницы в соответствии с ТЗ (см. подробнее в прикрепленных файлах).

8 лет назад
Anton98
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Отличная работа, спасибо)
Отличный заказчик!Современная оплата!Четкое тз!
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