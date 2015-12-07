Доработка элементов сайта

Есть сайт, уже сверстан и работает, сделан на bootstrap3, css правила написаны на scss, сборка осуществляется с использованием grunt. Верстка адаптивная, поддерживаются все размеры экрана начиная с iphone4. Что нужно сделать: 1) Сделать верстку нового дизайна ...