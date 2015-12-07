Доработка элементов сайта

Есть сайт, уже сверстан и работает, сделан на bootstrap3, css правила написаны на scss, сборка осуществляется с использованием grunt. Верстка адаптивная, поддерживаются все размеры экрана начиная с iphone4. Что нужно сделать: 1) Сделать верстку нового дизайна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
Редизайн шапки сайта и доработка элементов страницы в соответствии с ТЗ (см. подробнее в прикрепленных файлах).
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требования к верстке: - код в строку (минификация) - микроразметка schema.org - невидимая защита от спама в комментариях - заголовки h1 - страницы page закрыты в noindex - attachment.php положить в корень темы - настроен плагин wordpress seo - встроена функция закрытия ссылок ...Завершен8 лет назад
Нужно сделать анимацию в HTML 5 1) На основе флеш-ролика образца: https://www.dropbox.com/s/ltxn4pchn0z390m/perfo_flash.swf?dl=0 С использованием по максимуму CSS, Javascript и минимально - PNG картинки. Изменения в геометрии ролика и сценарии допустимы с учетом ограничений в HTML ...Завершен8 лет назад
Дизайн есть.Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц) без использования CMS (статические веб-страницы).Есть 2 особенности: 1. Ретина. Сайт должен отображаться на ретина устройствах в ретина качестве. Макеты предоставлены в удвоенном разрешении. 2. Обработчик заказов.Нажатие на цвет меняет цвет картинки ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS. Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня.Завершен8 лет назад
- $15
Необходима хорошая, качественная верстка одной простенькой странички http://data2.floomby.com/files/share/20_11_2015/15/PYktskUevkiemPvDhOJzw.jpgЗавершен8 лет назад
Требуется поставить лендинг на вордпресс. Ссылка на лендинг в личку. Задачу нужно начать сегодня. Работаю только через безопасную сделку. Указывайте стоимость и сроки.Завершен8 лет назад
Здравсвуйте. Есть 60 макетов в формате Sketch. Макеты мобильного приложения для iOS и Android. Необходимо сверстать. Пишите сроки и стоимость.HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад