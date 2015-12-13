Требуется верстка для кулинарного блога

HTML-версткаЗавершен1 заявка253 просмотра
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Требования к верстке:

 

- код в строку (минификация)

- микроразметка schema.org

- невидимая защита от спама в комментариях

- заголовки h1

- страницы page закрыты в noindex

- attachment.php положить в корень темы

- настроен плагин wordpress seo

- встроена функция закрытия ссылок в статьях urlspan

- в комментариях ссылки закрыты от индексации + кнопки ответить, чтобы не было replytocom

- настроен htaccess чтобы не создавались дубли страниц

- настроен robots.txt

- настроен аsitemap.xml

- на главной странице нет сквозных ссылок

- убрать через functions.php левые коды в header.php

- добавление сайта в инструменты для вебмастеров

- закрываем папки wp-admin,wp-includes, wp-content/plugins файлом htaccess

- проверяем блог наantivirus, wordfence security

- проверяем блог P3 Performance Profiler

- отключаем ревизии постов

- очищаем базуданных от шлака

- топ-комментаторовзакрыт от индексации

- если хостингфаст впс, то ставим заглушку.

- кнопка +1google

- добавляем список пингов

- рейтинг звезды для выдачи google

 

Основные плагины:

 

belavir (php MD5)

Broken Link Checker

Comment Redirect by Yoast

Exclude Category Plugin

Google XML Sitemaps

супер кеша

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-убрать лишние плагины.

8 лет назад
MarinaFodchuk
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$133
7 дней
Спасибо большое Виталий за хорошую и качественную работу. Приятно работать с человеком, который знает свою работу. При необходимости буду обращаться к вам еще. Рекомендую всем!!!
Хорошо поработали. Марина всегда на связи, и отвечала быстро на вопросы если такие были. Оплату я получил без задержки. Рекомендую!!
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