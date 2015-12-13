Требуется верстка для кулинарного блога

Дизайн есть.Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц) без использования CMS (статические веб-страницы).Есть 2 особенности: 1. Ретина. Сайт должен отображаться на ретина устройствах в ретина качестве. Макеты предоставлены в удвоенном разрешении. 2. Обработчик заказов.Нажатие на цвет меняет цвет картинки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к верстке:
- код в строку (минификация)
- микроразметка schema.org
- невидимая защита от спама в комментариях
- заголовки h1
- страницы page закрыты в noindex
- attachment.php положить в корень темы
- настроен плагин wordpress seo
- встроена функция закрытия ссылок в статьях urlspan
- в комментариях ссылки закрыты от индексации + кнопки ответить, чтобы не было replytocom
- настроен htaccess чтобы не создавались дубли страниц
- настроен robots.txt
- настроен аsitemap.xml
- на главной странице нет сквозных ссылок
- убрать через functions.php левые коды в header.php
- добавление сайта в инструменты для вебмастеров
- закрываем папки wp-admin,wp-includes, wp-content/plugins файлом htaccess
- проверяем блог наantivirus, wordfence security
- проверяем блог P3 Performance Profiler
- отключаем ревизии постов
- очищаем базуданных от шлака
- топ-комментаторовзакрыт от индексации
- если хостингфаст впс, то ставим заглушку.
- кнопка +1google
- добавляем список пингов
- рейтинг звезды для выдачи google
Основные плагины:
belavir (php MD5)
Broken Link Checker
Comment Redirect by Yoast
Exclude Category Plugin
Google XML Sitemaps
супер кеша
RusToLat
Subscribe To Comments
WordPress Database Backup
WordPress SEO
ВП Типограф Лайт
Минифицируем HTML для быстрой загрузки
плагин пингерставим
Ограничение попыток авторизации
-убрать лишние плагины.
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