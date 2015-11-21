Сверстать и запустить сайт (желательно без CMS)

HTML-версткаЗакрыт12 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн есть.Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц) без использования CMS (статические веб-страницы).Есть 2 особенности:

1. Ретина. Сайт должен отображаться на ретина устройствах в ретина качестве. Макеты предоставлены в удвоенном разрешении.

2. Обработчик заказов.Нажатие на цвет меняет цвет картинки товара, меняет название товара возле картинки и в строке, где подводится итог заказа меняет цену товара в итогах заказаНажатие на галочку аксессуара добавляет картинку аксессуара в итогах заказа (в коляске может быть от 0 до 4 аксессуаров. сколько бы их ни было - их группа центруется по вертикали если аксессуар имеет разные цвета - меняется картинка возле выбора цвета  добавляется строка в итог заказа с нужной суммойПроверка имени и телефона (просто чтобы были не пустые строки) После проверки заказ отправляется на перечень имейлов, клиент видит окошко " Ваш заказ принят. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по указанному телефону. Вы всегда можете позвонить нам по тел .... СПАСИБО!"

Дизайн находится по адресу

https://www.dropbox.com/sh/6p48wtb36d45m9c/AABkP_zecM9f6krprbEhNlwha?dl=0

Старый сайт (для просмотра функционала формы заказов) www.4moms.com.ua

Пишите стоимость и сроки.

8 лет назад
zakvaski
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка корпоративного сайта

    Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS. Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка лендинга на вордпресс

    Требуется поставить лендинг на вордпресс. Ссылка на лендинг в личку. Задачу нужно начать сегодня. Работаю только через безопасную сделку. Указывайте стоимость и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать адаптивную версию сайта

    Добрый день, необходимо сделать адаптивную версию для remko.cz Точно так же как для сайта ultrasound.cz вот так aitee.savana-hosting.cz/ultrasound.cz3 Перевод на ЯД, сбербанк

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить HTML верстку

    Здравствуйте! Есть недоделанная верстка. Необходимые доработки: 1- сейчас на верстке сделано 2 независимых слайдера (http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/images.html) нужно оставить только один просто сделав выдачу картинок не в 1 строку а в 2. 2- прописать стили селектов + вставить спинер + всплывающий ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Измение по шаблону

    Измени по шаблону -изменить на главной странице меню -добавить на главную картинки почему мы -плюс еще много таких мелачовок, обсудим в лс. движок shopos

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад