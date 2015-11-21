Сверстать и запустить сайт (желательно без CMS)

Нужно сделать верстку корпоративного сайта. Есть картинки в CorelDRAW x6 .Желательно максимально использовать CSS. Движок можно взять любой( предпочтительно Joomla).Так же нужно будет это всё установить на хостинг. Сроки 3-4 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн есть.Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц) без использования CMS (статические веб-страницы).Есть 2 особенности:
1. Ретина. Сайт должен отображаться на ретина устройствах в ретина качестве. Макеты предоставлены в удвоенном разрешении.
2. Обработчик заказов.Нажатие на цвет меняет цвет картинки товара, меняет название товара возле картинки и в строке, где подводится итог заказа меняет цену товара в итогах заказаНажатие на галочку аксессуара добавляет картинку аксессуара в итогах заказа (в коляске может быть от 0 до 4 аксессуаров. сколько бы их ни было - их группа центруется по вертикали если аксессуар имеет разные цвета - меняется картинка возле выбора цвета добавляется строка в итог заказа с нужной суммойПроверка имени и телефона (просто чтобы были не пустые строки) После проверки заказ отправляется на перечень имейлов, клиент видит окошко " Ваш заказ принят. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по указанному телефону. Вы всегда можете позвонить нам по тел .... СПАСИБО!"
Дизайн находится по адресу
https://www.dropbox.com/sh/6p48wtb36d45m9c/AABkP_zecM9f6krprbEhNlwha?dl=0
Старый сайт (для просмотра функционала формы заказов) www.4moms.com.ua
Пишите стоимость и сроки.
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