Сверстать и запустить сайт (желательно без CMS)

Дизайн есть.Нужно сверстать небольшой сайт (6 страниц) без использования CMS (статические веб-страницы).Есть 2 особенности:

1. Ретина. Сайт должен отображаться на ретина устройствах в ретина качестве. Макеты предоставлены в удвоенном разрешении.

2. Обработчик заказов.Нажатие на цвет меняет цвет картинки товара, меняет название товара возле картинки и в строке, где подводится итог заказа меняет цену товара в итогах заказаНажатие на галочку аксессуара добавляет картинку аксессуара в итогах заказа (в коляске может быть от 0 до 4 аксессуаров. сколько бы их ни было - их группа центруется по вертикали если аксессуар имеет разные цвета - меняется картинка возле выбора цвета добавляется строка в итог заказа с нужной суммойПроверка имени и телефона (просто чтобы были не пустые строки) После проверки заказ отправляется на перечень имейлов, клиент видит окошко " Ваш заказ принят. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по указанному телефону. Вы всегда можете позвонить нам по тел .... СПАСИБО!"

Дизайн находится по адресу

https://www.dropbox.com/sh/6p48wtb36d45m9c/AABkP_zecM9f6krprbEhNlwha?dl=0

Старый сайт (для просмотра функционала формы заказов) www.4moms.com.ua

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