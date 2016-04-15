Анимация в HTML 5

Требования к верстке: - код в строку (минификация) - микроразметка schema.org - невидимая защита от спама в комментариях - заголовки h1 - страницы page закрыты в noindex - attachment.php положить в корень темы - настроен плагин wordpress seo - встроена функция закрытия ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать анимацию в HTML 5
1) На основе флеш-ролика образца: https://www.dropbox.com/s/ltxn4pchn0z390m/perfo_flash.swf?dl=0
С использованием по максимуму CSS, Javascript и минимально - PNG картинки.
Изменения в геометрии ролика и сценарии допустимы с учетом ограничений в HTML 5
Исходник в фотошопе с логотипом, надписью и картинкой фона предоставим.
2) Анимация "префорации", варианты обсуждаются
1 вариант: префорация появляется в виде эквалайзера снизу вверх, хаотичный порядок с разной скоростью и амплитудой для трёх листов.
2 вариант: перфорация появляется на каждом листе по-очереди до полного
заполнения и обратно. Эффект появления плавный, снизу вверх и обратно.
Кадры: Появилась на 1-2-3 листах на третьем по-очереди, пропала так же по-очереди. Зацикливаем.
Дополнительно: анимация лучей света
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