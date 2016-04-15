Анимация в HTML 5

HTML-версткаЗавершен4 заявки194 просмотра
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Нужно сделать анимацию в HTML 5

1) На основе флеш-ролика образца: https://www.dropbox.com/s/ltxn4pchn0z390m/perfo_flash.swf?dl=0  

С использованием по максимуму CSS, Javascript и минимально - PNG картинки.

Изменения в геометрии ролика и сценарии допустимы с учетом ограничений в HTML 5

Исходник в фотошопе с логотипом, надписью и картинкой фона предоставим.

2) Анимация "префорации", варианты обсуждаются

1 вариант: префорация появляется в виде эквалайзера снизу вверх, хаотичный порядок с разной скоростью и амплитудой для трёх листов.

2 вариант: перфорация появляется на каждом листе по-очереди до полного

заполнения и обратно. Эффект появления плавный, снизу вверх и обратно.

Кадры: Появилась на 1-2-3 листах на третьем по-очереди, пропала так же по-очереди. Зацикливаем.

Дополнительно: анимация лучей света

 

HTML
8 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$35
2 дня
Прекрасный специалист в HTML5 анимации! Все необходимые доработки, советы, качественное воплощение наших идей. Очень рада что остановили выбор именно на Петре.
Спасибо Елене за интересный проект, четкое тз, конструктивные корректировки и моментальную оплату! Елена - отличный заказчик, будем рады продолжать сотрудничество, всем рекомендуем.
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