Анимация в HTML 5

Нужно сделать анимацию в HTML 5

1) На основе флеш-ролика образца: https://www.dropbox.com/s/ltxn4pchn0z390m/perfo_flash.swf?dl=0

С использованием по максимуму CSS, Javascript и минимально - PNG картинки.

Изменения в геометрии ролика и сценарии допустимы с учетом ограничений в HTML 5

Исходник в фотошопе с логотипом, надписью и картинкой фона предоставим.

2) Анимация "префорации", варианты обсуждаются

1 вариант: префорация появляется в виде эквалайзера снизу вверх, хаотичный порядок с разной скоростью и амплитудой для трёх листов.

2 вариант: перфорация появляется на каждом листе по-очереди до полного

заполнения и обратно. Эффект появления плавный, снизу вверх и обратно.

Кадры: Появилась на 1-2-3 листах на третьем по-очереди, пропала так же по-очереди. Зацикливаем.

Дополнительно: анимация лучей света