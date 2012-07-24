Исправить недочеты на сайте

Сайт на Joomla! 2.5.4

при создании сайта, человек который его делал, оставил несколько не решенных вопросов и недочетов

которые необходимо устранить для нормальной работы сайта

ищем толкового человека который бы нам помог, и мог дать консультацию или решить проблемы в дальнейшем.

потому что обязательно будут еще проекты. и их нужно будет писать под макеты

грубо говоря под постоянное сотрудничество

прошу писать людей только тех, кто работал с этой версией движка и вообще профессионал в своей сфере