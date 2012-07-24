Cайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен. http://u.to/4wesag Поправить отображение сайта на iPad — фотки присоединены — не нужно чтобы кнопка корзина скруглялась и текст из ...
Исправить недочеты на сайте
Сайт на Joomla! 2.5.4
при создании сайта, человек который его делал, оставил несколько не решенных вопросов и недочетов
которые необходимо устранить для нормальной работы сайта
ищем толкового человека который бы нам помог, и мог дать консультацию или решить проблемы в дальнейшем.
потому что обязательно будут еще проекты. и их нужно будет писать под макеты
грубо говоря под постоянное сотрудничество
прошу писать людей только тех, кто работал с этой версией движка и вообще профессионал в своей сфере
Выбранный исполнитель
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