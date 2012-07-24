Исправить недочеты на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок156 просмотров

Сайт на Joomla! 2.5.4

при создании сайта, человек который его делал, оставил несколько не решенных вопросов и недочетов

которые необходимо устранить для нормальной работы сайта

ищем толкового человека который бы нам помог, и мог дать консультацию или решить проблемы в дальнейшем.

потому что обязательно будут еще проекты. и их нужно будет писать под макеты

грубо говоря под постоянное сотрудничество

прошу писать людей только тех, кто работал с этой версией движка и вообще профессионал в своей сфере

Joomla
13 лет назад
Kseniez
Ксения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Очень довольны!! С поставленной задачей Сергей справился очень быстро, оперативно и четко. Все сделал как просили и даже лучше, то с чем предыдущие люди справиться не могли. В дальнейшем будем обращаться только к Сергею по вопросам верстки или движка. Всем советую) Еще раз спасибо за хорошую работу)
Задание описано понятно и точно, оплата без задержек. Да и просто приятное общение) Буду рад работать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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