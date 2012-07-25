Поправить шаблон Joomla 1.5

Cайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен.

http://u.to/4wesag

Поправить отображение сайта на iPad — фотки присоединены — не нужно чтобы кнопка корзина скруглялась и текст из нее вылазил (на скриншоте в красном кружке).

По оплате:

- только рубли

- по факту