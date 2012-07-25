Поправить шаблон Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки171 просмотр

Cайт сдан несколько месяцев назад, и первый исполнитель уже не доступен.

http://u.to/4wesag

Поправить отображение сайта на iPad — фотки присоединены — не нужно чтобы кнопка корзина скруглялась и текст из нее вылазил (на скриншоте в красном кружке).

По оплате:

- только рубли

- по факту

Joomla
13 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Сергей молодец. До него с задачей не справилось 2 фрилансеров, а он сделал. Рекомендую.
+

Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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