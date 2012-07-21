Отредактировать некоторые моменты в блоге

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок151 просмотр

Всем здравствуйте! Мне необходимо выполнить редактирование некоторых моментов на блоге, заменить некоторые плагины кодом. Кого заинтересует вышлю полный список работы.

13 лет назад
molebnovy
Ольга 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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