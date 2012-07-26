Верстка сложного макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок274 просмотра

Добрый день.

Ищу человека, который сможет качественно и недорого сверстать довольно сложный макет (1 главная и 2 внутренних), веблансеров без опыта прошу не беспокоить.

Указывайте цену и срок.

13 лет назад
spar21
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличная работа. Даже не думал что за такие деньги мне удастся найти такого квалифицированного человека. Впредь буду обращаться только к Вам. Спасибо еще раз за качественно выполненную работу.
Отличный заказчик! Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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