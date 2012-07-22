Доброе время суток ! Требуется вёрстка и программирование сайта . Указывайте на чём будете реализовывать проект. Сумму за вёрстку и сумму за программирование . И сроки выполнения .
Нужна тема под WP
Нужно сверстать простой шаблон под WP
PSD – макет уже есть (вышлю исполнителю)
В результате должно выглядеть как на: circlesandlines.org
Сам шаблон нужен в стандарном формате который устанавливается из админки WP.
wp-admin – > внешний вид -> темы -> установить тему -> загрузить -> Установить тему в формате .zip
---
Предлагайте реальные цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Сверстать страницу с правками в модуле jQueryЗавершен13 лет назад
- $100
Добрый день. Ищу человека, который сможет качественно и недорого сверстать довольно сложный макет (1 главная и 2 внутренних), веблансеров без опыта прошу не беспокоить. Указывайте цену и срок.Завершен13 лет назад
Всем здравствуйте! Мне необходимо выполнить редактирование некоторых моментов на блоге, заменить некоторые плагины кодом. Кого заинтересует вышлю полный список работы.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Все привет Все просто - есть 25 страниц,ну верстка по последним требованиям к технологиям верстки Сроки не жмут,по-этому отдам предпочтение разумной ценеHTML-верстка38 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству верстальщика (возможно долговременному сотрудничеству). Приветсвуются следующие знания: HTML 5, CSS 3, microdata, JavaScript, кроссбраузерная верстка с включеным и выключеным JS, англ язык, умения решать не стандартние задачи. В заявках оставляйте ...Завершен13 лет назад
- $250
Кроссбраузерная, валидная верстка сайта и натяжка на WebAsyst. Оплата по факту 250 wmzЗакрыт13 лет назад
Есть HTML макет (http://transportgid.upfactor.ru/stest), этот макет начал накатывать на функционал сайта (http://transportgid.upfactor.ru/). В результате верстка съехала (что касается IE то совсем провал). Проверил все аспекты какие только возможны. Решения не нашел. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть макеты сайта в PSD. Требуется порезать их в HTMLHTML-верстка28 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт comfortino.com.ua Сейчас разрабатывается редизайн типовой страницы каталога (шапка и футер тоже меняются), 90% блоков остаются на своих местах т.е. практически все изменения должны производиться правкой css с минимальными изменениями html. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад