Корректировка адаптивной верстки сайта

Джумла 3. Подкорректировать адаптивную верстку для мобильных телефонов и планшетов

1. футер. Блок "Связаться с нами смещен в право и несколько зарезан за экраном.

2. меню - каталог товаров вынести в меню (вместо модулей Мега) и соответственно на товарных страницах - это меню должно быть скрыто, а не быть постоянно раскрытым.

3. главная картинка раздела должна автоматически уменьшаться по экрану, а не сплюскиваться

4. откоректировать блок поиска в него не разрешает писать запросы