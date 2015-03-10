Здравствуйте! Техническое задание в приложении проекта. Прошу указывать цену за всю работу и сроки исполнения. Нужен специалист работающий с CMS Modx и способный сделать качественную верстку. В личку не писать! Если меня заинтересует, напишу сам! Всем спасибо! Удачи!
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Верстка и привязка к joomla дизайна
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