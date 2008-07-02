Есть некоторые материал, который представляет собой переведенную статью про фотоаппарат. Вот эту статью: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/ Там 35 страниц. Я хочу полностью скопировать эту статью на русском языке вот в такой вид: http://rucanon.ru/photo/450d ...
Отверстать сайт на HTML
Требуется отверстать сайт на HTML.
Дизайн уже нарисован (psd картинка)
Работу надо сделать за сутки.
Оплата 50 уе.
Я ищу професиионала, который быстро и КАЧЕСТВЕННО умеет верстать. Если у Вас в портфолио меньше 15 сайтов, просьба не писать!
Как показала практика, для профи верстка не займет больше 4 часов, поэтому я считаю, что 50 уе - это достаточная плата за такую работу.
Пишите в асю 439-828-817
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