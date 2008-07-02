Отверстать сайт на HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок184 просмотра

Требуется отверстать сайт на HTML.

Дизайн уже нарисован (psd картинка)

Работу надо сделать за сутки.

Оплата 50 уе.

Я ищу професиионала, который быстро и КАЧЕСТВЕННО умеет верстать. Если у Вас в портфолио меньше 15 сайтов, просьба не писать!

Как показала практика, для профи верстка не займет больше 4 часов, поэтому я считаю, что 50 уе - это достаточная плата за такую работу.

Пишите в асю 439-828-817

HTML
17 лет назад
Lexa-xa
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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