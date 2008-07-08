Простая верстка по шаблону

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок329 просмотров

Есть некоторые материал, который представляет собой переведенную статью про фотоаппарат.

Вот эту статью: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/

Там 35 страниц.

Я хочу полностью скопировать эту статью на русском языке вот в такой вид: http://rucanon.ru/photo/450d

ТЗ:

1. Есть весь текст на русском языке и пример вестки: http://rucanon.ru/photo/450d

2. Необходимо текст и картинки каждой страницы сверстать в таком же стиле, как на http://rucanon.ru/photo/450d

3. Картинки надо сохранить вместе с проектом. Для быстрого сохранения можно использовать плагин для FireFox SaveImages

4. Каждую страницу надо сохранить в отдельный php файл, как в приложенном примере.

5. Кодировка UTF-8

6. Внизу каждой страницы навигация, как на образце

7. Если вдруг вы столкнетесь с тем, чего еще нет в примере. Например, картинки в ряд не 2, а 3, то надо мочь самостоятельно принять решение и привести в нормальный вид.

8. ВАЖНО: php файлы каждой страницы должны быть вложенны в папку includes, картинки в папку images

О оплате и работе:

Плачу за одну страницу 0.6$, при этом учтите, что есть страницы, где 2 предложения, а есть больше.

Оплата WMZ или ЯД — на выбор.

Первые 6 страниц уже готовы.

Я хочу найти человека, с которым смогу работать долго и плодотворно. Работы очень, ОЧЕНЬ много. Кроме этого мне хотелось бы, чтоб вы были самостоятельны.

Небольшое тестовое задание.

Пожалуйста, сделайте и пришлите мне в личные сообщения или вставляйте в предложения (предложения скрыты) вот эту страницу: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/page16.asp

Достаточно будет вставить всего 2 первых картинки.

Название файла для тестового задания можно посмотреть в html коде меню слева. Т.е. это будет features3.php

В приложении: перевод страницы для тестового задания, пример пары файлов для страниц и стиль.

P.S. готов доплатить за качество и скорость (выполнение до завтрашнего утра)

HTMLPHP
17 лет назад
zsr
50 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

XoRDaL
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)
17 лет назад
$21
Денис показал себя отличным исполнителем. Работа сделана четко, в срок и без единого исправления или нарекания. Спасибо за работу.
От заказчика было получено грамотно составленное ТЗ + пример того, как должна быть выполнена работа. Все вопросы возникшие в процессе работы были быстро разрешены благодаря тому что заказчик всегда был на связи. Приятно было общаться. Заплатил быстро и больше чем указано в задании )) Рад был сотрудничеству, надеюсь и впредь будем работать с вами;) Рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

XoRDaL
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)
17 лет назад

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