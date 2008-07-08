Добрый днеь интересует верстка диайзна под Joomla.Оставляйте пожалуйста цены, предпочтение меньшей цене)
Простая верстка по шаблону
Есть некоторые материал, который представляет собой переведенную статью про фотоаппарат.
Вот эту статью: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/
Там 35 страниц.
Я хочу полностью скопировать эту статью на русском языке вот в такой вид: http://rucanon.ru/photo/450d
ТЗ:
1. Есть весь текст на русском языке и пример вестки: http://rucanon.ru/photo/450d
2. Необходимо текст и картинки каждой страницы сверстать в таком же стиле, как на http://rucanon.ru/photo/450d
3. Картинки надо сохранить вместе с проектом. Для быстрого сохранения можно использовать плагин для FireFox SaveImages
4. Каждую страницу надо сохранить в отдельный php файл, как в приложенном примере.
5. Кодировка UTF-8
6. Внизу каждой страницы навигация, как на образце
7. Если вдруг вы столкнетесь с тем, чего еще нет в примере. Например, картинки в ряд не 2, а 3, то надо мочь самостоятельно принять решение и привести в нормальный вид.
8. ВАЖНО: php файлы каждой страницы должны быть вложенны в папку includes, картинки в папку images
О оплате и работе:
Плачу за одну страницу 0.6$, при этом учтите, что есть страницы, где 2 предложения, а есть больше.
Оплата WMZ или ЯД — на выбор.
Первые 6 страниц уже готовы.
Я хочу найти человека, с которым смогу работать долго и плодотворно. Работы очень, ОЧЕНЬ много. Кроме этого мне хотелось бы, чтоб вы были самостоятельны.
Небольшое тестовое задание.
Пожалуйста, сделайте и пришлите мне в личные сообщения или вставляйте в предложения (предложения скрыты) вот эту страницу: http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/page16.asp
Достаточно будет вставить всего 2 первых картинки.
Название файла для тестового задания можно посмотреть в html коде меню слева. Т.е. это будет features3.php
В приложении: перевод страницы для тестового задания, пример пары файлов для страниц и стиль.
P.S. готов доплатить за качество и скорость (выполнение до завтрашнего утра)
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