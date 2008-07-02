Уважаемые фрилансеры! У меня есть готовый дизайн сайта, который будет состоять из 11 разделов. Нужно сверстать его и сделать самую простую и удобную админку. Макет каждой страницы имеется в PSD. ...
Верстка дизайна под Joomla
Добрый днеь интересует верстка диайзна под Joomla.Оставляйте пожалуйста цены, предпочтение меньшей цене)
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