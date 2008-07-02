Верстка и админка для готового дизайна сайта

Уважаемые фрилансеры!

У меня есть готовый дизайн сайта, который будет состоять из 11 разделов. Нужно сверстать его и сделать самую простую и удобную админку.

Макет каждой страницы имеется в PSD.

Мне абсолютно все равно, каким языком вы будете пользоваться при верстке. Главное, чтобы сайт отображался корректно в большинстве браузеров.

Старый сайт находится по адресу: http://www.toyfabrique.ru

Внешний вид нового дизайна и ТЗ в приложении.

Хочу выслушать ваши предложения по срокам и цене. Желательно указать ссылки на ваши работающие сайты.

Обращаться только ответственным и адекватным людям, которые готовы сделать работу в нормальные сроки, а не динамить меня 3 месяца.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА не забивать мне аську, пишите предложения сюда. Если я вами заинтересуюсь, то сама вам напишу.

Если после завершения проекта, меня устроит сотрудничество с вами, я буду работать с вами и дальше, так как в данный момент ищу человека, который может со мной вместе работать в команде в дальнейшем.