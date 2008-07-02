Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...
Верстка и админка для готового дизайна сайта
Уважаемые фрилансеры!
У меня есть готовый дизайн сайта, который будет состоять из 11 разделов. Нужно сверстать его и сделать самую простую и удобную админку.
Макет каждой страницы имеется в PSD.
Мне абсолютно все равно, каким языком вы будете пользоваться при верстке. Главное, чтобы сайт отображался корректно в большинстве браузеров.
Старый сайт находится по адресу: http://www.toyfabrique.ru
Внешний вид нового дизайна и ТЗ в приложении.
Хочу выслушать ваши предложения по срокам и цене. Желательно указать ссылки на ваши работающие сайты.
Обращаться только ответственным и адекватным людям, которые готовы сделать работу в нормальные сроки, а не динамить меня 3 месяца.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА не забивать мне аську, пишите предложения сюда. Если я вами заинтересуюсь, то сама вам напишу.
Если после завершения проекта, меня устроит сотрудничество с вами, я буду работать с вами и дальше, так как в данный момент ищу человека, который может со мной вместе работать в команде в дальнейшем.
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