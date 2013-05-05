Необходимо выполнить верстку дизайна в .psd формате (изображение во вложении) на основе Twitter Bootstrap, то есть сохранить функциональность этого фреймворка. Требования: HTML5 jQuery на основе Twitter Bootstrap ...
Поправить верстку
блок голосования на сайте caranalyzer ru в хроме отображается нормально, а в других браузерах не так как нужно. В приложенном файле примеры в разных браузерах. Использован css фрэймворк KickStart
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