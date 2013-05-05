Поправить верстку

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Закрыт4 заявки191 просмотр

блок голосования на сайте caranalyzer ru в хроме отображается нормально, а в других браузерах не так как нужно. В приложенном файле примеры в разных браузерах. Использован css фрэймворк KickStart

CSS
12 лет назад
alzax
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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