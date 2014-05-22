Правки по SF

Ищем веб-мастера ТОЛЬКО из КИЕВА!!! Оплата будет налом. Будут с вами встречи и обсуждения будущего сайта. Нужно сверстать всё и запустить на хостинге Мирохоста. Домен уже куплен. Дизайна сайта пока нет. Но я нарисую. Мне ...