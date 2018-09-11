Уважаемые верстальщики, нужно сверстать 2 страницы из PSD в HTML. Страницы: главная (посадочная с двумя формами) и типовая страница с контентом. Сверстать нужно с адаптивом. В макете все страницы представлены в двух ...
Правки по верстке.
Необходимо сделать адаптивную версию сайта http://beta.videozoom.kz/. А также привести в десктопную версию в соответствии с утвержденным дизайном. Верстка стоит на CMS, на PHP. Правки необходимо вносить на движке.
Макет прилагается. Сроки: 1 рабочий день.
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