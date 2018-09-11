Правки по верстке.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок244 просмотра

Необходимо сделать адаптивную версию сайта http://beta.videozoom.kz/. А также привести в десктопную версию в соответствии с утвержденным дизайном. Верстка стоит на CMS, на PHP. Правки необходимо вносить на движке.

Макет прилагается. Сроки: 1 рабочий день.

PHP
7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров