Вёрстка проекта, две адаптивные страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок414 просмотров

Уважаемые верстальщики, нужно сверстать 2 страницы из PSD в HTML. Страницы: главная (посадочная с двумя формами) и типовая страница с контентом.

Сверстать нужно с адаптивом. В макете все страницы представлены в двух вариациях: 1200 пикселей и 320 пикселей (имеется в виду ширина).

Показанные в макете формы должны быть рабочими — я дам php-скрипт и обработчик на javascript. По сути останется только добавить правильные id и name к элементам формы, чтобы всё заработало.

Выбирать буду прежде всего по цене, поэтому прошу не завышать.

Также будет удобно, если вы сразу вместе с заявкой укажете ссылки на примеры вашей вёрстки (не скриншотами, а ссылкой на html). А чтобы

понять, что вы внимательно прочитали описание проекта, напишите в вашей заявке слово «сезон».

Превью двух страниц прикладываю к проекту в виде вложений.

HTMLJavaScriptPHP
7 лет назад
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо за хорошую вёрстку. Заказывал 2 страницы, получил всё согласно ТЗ и в срок. Качество кода хорошее, сужу как фронтендер. Спасибо!
Очень приятно сотрудничать с людьми, разбирающимися в твоей сфере деятельности. Максим - фронтенд-разработчик, поэтому с ним работать было очень легко. С самого начала дал подробное ТЗ, по ходу выполнения задания постоянно был на связи, быстро отвечал, давал рекомендации, после выполнения - сразу же оплатил. В общем, все было на высшем уровне. Максим, спасибо, с вами работать - одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад