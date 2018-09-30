Вёрстка проекта, две адаптивные страницы

Уважаемые верстальщики, нужно сверстать 2 страницы из PSD в HTML. Страницы: главная (посадочная с двумя формами) и типовая страница с контентом.

Сверстать нужно с адаптивом. В макете все страницы представлены в двух вариациях: 1200 пикселей и 320 пикселей (имеется в виду ширина).

Показанные в макете формы должны быть рабочими — я дам php-скрипт и обработчик на javascript. По сути останется только добавить правильные id и name к элементам формы, чтобы всё заработало.

Выбирать буду прежде всего по цене, поэтому прошу не завышать.

Также будет удобно, если вы сразу вместе с заявкой укажете ссылки на примеры вашей вёрстки (не скриншотами, а ссылкой на html). А чтобы

понять, что вы внимательно прочитали описание проекта, напишите в вашей заявке слово «сезон».

Превью двух страниц прикладываю к проекту в виде вложений.