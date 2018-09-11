Поменять шрифт и Статус Надежный

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Доброго дня! 

Есть страница https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov 

сверстана вручную

ее перенесли сюда: http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html 

Но шрифт стал Таймс ( в том числе в меню и подвале)

и статус Надежный пропал  http://joxi.ru/V2Vp77etxady8r 

(на других страницах домена https://prazdnikilux.ru/   Статус Надежный есть)

Задача

1. Сделать чтобы все шрифты (в том числе в меню и подвале) здесь  http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html  

стали такими же как здесь  https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov  

+увеличить шрифт каждого заголовка на 20-30 %  http://joxi.ru/nAyQ11XsYWgEPA 

2. Сделать чтобы эта страница  http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html  имела Статус Надежный

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Задача предельно простая, предпочтение тем кто сделает в ближайшее время и за символический бюджет

7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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