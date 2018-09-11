Поменять шрифт и Статус Надежный

Доброго дня!

Есть страница https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov

сверстана вручную

ее перенесли сюда: http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html

Но шрифт стал Таймс ( в том числе в меню и подвале)

и статус Надежный пропал http://joxi.ru/V2Vp77etxady8r

(на других страницах домена https://prazdnikilux.ru/ Статус Надежный есть)

Задача

1. Сделать чтобы все шрифты (в том числе в меню и подвале) здесь http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html

стали такими же как здесь https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov

+увеличить шрифт каждого заголовка на 20-30 % http://joxi.ru/nAyQ11XsYWgEPA

2. Сделать чтобы эта страница http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html имела Статус Надежный

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Задача предельно простая, предпочтение тем кто сделает в ближайшее время и за символический бюджет