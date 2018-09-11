Необходимо сверстать PSD шаблон и натянуть на движок. Прошу написать цену и ссылку на портфолио.
Поменять шрифт и Статус Надежный
Доброго дня!
Есть страница https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov
сверстана вручную
ее перенесли сюда: http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html
Но шрифт стал Таймс ( в том числе в меню и подвале)
и статус Надежный пропал http://joxi.ru/V2Vp77etxady8r
(на других страницах домена https://prazdnikilux.ru/ Статус Надежный есть)
Задача
1. Сделать чтобы все шрифты (в том числе в меню и подвале) здесь http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html
стали такими же как здесь https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov
+увеличить шрифт каждого заголовка на 20-30 % http://joxi.ru/nAyQ11XsYWgEPA
2. Сделать чтобы эта страница http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html имела Статус Надежный
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Задача предельно простая, предпочтение тем кто сделает в ближайшее время и за символический бюджет
Заявки фрилансеров
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