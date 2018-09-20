Доброго дня! Есть страница https://land.prazdnikon.ru/organizatsiya-prazdnikov сверстана вручную ее перенесли сюда: http://prazdnikilux.ru/organizatsiya-prazdnikov.html Но шрифт стал Таймс ( в том числе в меню и подвале) и статус Надежный ...
Сверстать web версию онлайн киоска (альтернатива приложению Unity)
Здравствуйте.
Онлайн киоск работает на Unity приложении. Нет данных о разработчике и исходников.
Задача: из моих PSD (они максимально похожи на приложение) необходимо сверстать веб версию приложения.
Особенности: веб версия приложения для локального запуска на ПК в полноэкранном режиме.
Ограничения: вызов правой кнопки, работа в полноэкранном режиме, запрет выделения (максимально приближенная работа с пальцем и сенсорным экраном).
Характеристики разрешение 1920 на 1080.
Делаем только для Хрома (валидность не интересует, функционал на первом месте).
Верстка "сама в себе", пишем в файлы, без внешних подключений, есть скрипты прокрутки, слайдеров для галерейки.
Пример шаблонов для верстки тут https://yadi.sk/d/4pjW1Dpn3aCDea
Задача 1. Сверстать макеты для последующего заполнения.
Задача 2. Наполнить киоск.
Писать можно как полностью оффлайн набор html, или
Писать можно на любом публичном локальном вебсервере, который легко разворачивается, как удобно исполнителю.
Оффлайн версия киоска = простому сайту под управление пальцем.
Прошу указать сроки свои на задачу 1 и задачу 2, стоимость задачи 1 и задачи 2.
Оригинал приложения Unity вышлю дополнительно.
Выбранный исполнитель
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